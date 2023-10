Alberi caduti, pali della luce in fiamme e lamiere pericolanti: il maltempo colpisce il savonese. Tromba d'aria a Varazze

Disagi per il maltempo questa mattina in provincia di Savona. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse località, dal ponente al levante, compreso l'entroterra.

Le prime segnalazioni sono giunte nelle prime ore del mattino, quando il forte vento ha messo a repentaglio la stabilità di numerosi alberi.

A Varazze una tromba d'aria ha causato alcuni danni, tra cui il crollo di una palma sulla strada nel pieno centro cittadino. A Carcare invece, una pianta è caduta nella zona della tensostruttura del tennis.

In totale, secondo quanto riferito, dalle 8 di questa mattina, i vigili del fuoco hanno effettuato sette interventi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti o crollati.

Il maltempo ha causato anche il corto circuito di alcuni pali della luce (5 interventi). Numerose segnalazioni sono giunte al 112 per la presenza di lamiere o tegole pericolanti.