Temporali in Liguria, confermata la fine dell'allerta arancione su tutta la regione alle 15 di oggi, 20 ottobre

E' stata confermata per le 15 di oggi, venerdì 20 ottobre, la chiusura dell'allerta arancione per temporali che, dalle 22 di ieri sera, ha visto coinvolta tutta la nostra Regione.

"Le piogge delle ultime 12-18 ore hanno portato a significative risposte idrologiche dei corsi d'acqua drenanti bacini medi/grandi in particolare del Ponente, deflussi transitati senza criticità" spiegano da Arpal.

Sul Levante, le piogge a carattere temporalesco attese nel pomeriggio e la prima parte di domani (21 ottobre, ndr), potranno causare risposte repentine del reticolo idrografico minore con possibili criticità localizzate. Possibili anche modesti incrementi dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua drenanti bacini grandi associati a deflussi ampiamente contenuti in alveo.

Per questo, nei bacini medi e grandi del settore A (ponente) l'allerta proseguirà in giallo fino alle 18 odierne, mentre andrà avanti fino alla mezzanotte nel settore C (levante) sui bacini piccoli e medi. Sempre fino alle 18, allerta gialla nel settore E.