Finale, via XXV Aprile si prepara al doppio senso provvisorio. Ma i residenti attendono novità sui parcheggi

Sono cominciati già nello scorso fine settimana i primi lavori propedeutici alla realizzazione del doppio senso temporaneo su via XXV Aprile, quando via Brunenghi sarà chiusa nel tratto più a mare per gli scavi archeologici preventivi imposti dalla Sovrintendenza per completare l'iter autorizzativo del restyling dell'arteria finalese.

Per permettere alla via di circonvallazione che svolgerà il ruolo di bypass di essere trasformata temporaneamente, per il tempo necessario al cantiere, in doppio senso, nei giorni scorsi hanno preso il via le opere di parziale messa in sicurezza e restyling.

Sono così state sfalciate alcune piante e, nei prossimi giorni, l'asfalto verrà scarificato dove richiesto e rimesso a nuovo per ripristinare le giuste condizioni di percorribilità in sicurezza. Inoltre, dalle ore 8 di stamani (23 ottobre, ndr) e fino a fine lavori è così scattato il divieto di sosta lungo la via.

Insomma, lavori questi che segnano l'avvicinarsi di un cantiere particolarmente impattante sulla viabilità finalese, dagli spostamenti alla sosta.

Già nei giorni scorsi, infatti, i residenti della zona avevano richiesto al Comune di attivarsi per trovare un'alternativa ai parcheggi che saranno momentaneamente rimossi. L'ente aveva annunciato di aver avviato alcuni discorsi con la proprietà del solettone alle spalle delle scuole elementari, "ma da allora non abbiamo più saputo nulla, e il divieto di sosta ha già avuto inizio".

E così è stato chiesto un incontro urgente al Comune, con una lettera indirizzata al sindaco Frascherelli: "Si verrà a creare una situazione di disagio perché non ci sono alternative di sosta in zona - ribadiscono alcuni finalesi residenti della via - e siamo anche preoccupati per le condizioni di sicurezza di una strada che spesso risulta pericolosa già a senso unico, figurarsi a doppio senso. Per questo chiediamo al sindaco un incontro per avere delucidazioni su quali soluzioni sono state pensate".