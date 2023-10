Savona, in ristrutturazione quattro alloggi del Comune per l'edilizia residenziale pubblica

Palazzo Sisto ha impegnato a favore di Arte 133.943 euro per la ristrutturazione di 4 alloggi. La cifra stanziata deriva dal ricavato della vendita di un alloggio in via Gramsci del Comune e rientra nel “Contributo ad Arte Sv per investimenti su immobili di edilizia residenziale pubblica”, nel - Piano Finanziario del Bilancio 2023.

Gli appartamenti che verranno sottoposti a ristrutturazione sono quelli di Via Maciocio 7 int.8; Via Maciocio 7 int.9. Via Maciocio 9 int.14; Via Maciocio 11 int.7. Gli appartamenti sono sfitti perché inagibili e richiedono in particolare lavori di impiantistica e edilizia.

I lavori verranno fatti da Arte in modo da poterli poi assegnare. L'intervento permetterà così di incrementare il numero degli alloggi disponibili per l’assegnazione provvedendo, così, a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale.

L'intervento è stato affidato ad Arte in quanto “soggetto affidatario dei compiti di gestione e manutenzione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica”.