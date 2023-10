Villanova d'Albenga, attivato impianto fotovoltaico per fornire energia al Salone dei Fiori e alla biblioteca

È stato messo in funzione e collegato alla rete elettrica il nuovo impianto fotovoltaico a servizio dei locali del Salone dei Fiori e della biblioteca comunale. Si compie un intervento complessivo del valore di 163mila euro, finanziato con fondi del Ministero dell’Ambiente.

"L’impianto da 17 kWh con batteria di accumulo da 15 kw permetterà un notevole risparmio sulla bolletta elettrica con la produzione di energia sostenibile e pulita - ha spiegato il sindaco Pietro Balestra - La realizzazione dell’impianto fotovoltaico si inserisce in un quadro di interventi per un complessivo efficientamento energetico della struttura che ha previsto anche la sostituzione di tutte le lampade con nuove luci a led e degli infissi con nuovi serramenti performanti e isolanti che abbattono la dispersione del calore e di conseguenza anche i consumi e le spese per il riscaldamento".

Nel dettaglio, i lavori hanno realizzato la posa di 133,80 mq di serramenti e la sostituzione di 194 plafoniere con nuovi corpi illuminanti a led. Non si tratta dell'unico intervento effettuato sugli edifici comunali dall'amministrazione Balestra.Il comune ha affidato, infatti, alla ditta Edilneri di Albenga i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'asilo Piccolo Mulino per un costo di 50mila euro finanziati totalmente con fondi Pnrr.

"I lavori comprendono anche la realizzazione di un impianto di ventilazione interna meccanica con scambio aria e recupero calore oltre alla installazione di un impianto solare termico con produzione di acqua calda sanitaria. Fra le opere già portate a termine, con l'inizio dell'anno scolastico, i bimbi hanno trovato una mensa ampliata che, da inizio ottobre, ha permesso di ridurre a due i turni dei pasti, uno per la materna e uno per la scuola primaria", conclude il sindaco Balestra.