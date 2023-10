Cinghiali caduti nel finalese, OSA: "La caccia è pericolosa, si sospenda nei weekend"

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), nel leggere le dichiarazioni dei capi delle squadre di cacciatori cinghialisti delle zone vicine al monte Cornei, dove domenica sono precipitati nel vuoto quattro cinghiali e secondo cui erano in battuta in altre vallate (leggi QUI), ha deciso di fare alcune osservazioni.

"Se gli animali sono precipitati nel baratro è perché erano inseguiti non da un cane, contro cui avrebbero reagito, ma da un gruppo di abili e forti cani da cinghiale - spiegano -; agli effetti di questa tragedia animale non importa quindi a chi appartenessero, se ad altri cacciatori presenti in zona a cui erano sfuggiti, se a qualche squadra di altre zone da cui si erano allontanati (del resto l’attività è estremamente dinamica e si percorrono velocemente notevoli distanze) o se di bracconieri, ipotesi poco credibile visto che di solito i fuorilegge non operano il pomeriggio della domenica e con tanti cani".

"E’ riconosciuto che i dichiaranti agivano nel finalese la domenica e quindi sono giuste le proteste degli arrampicatori quando affermano che la caccia, attività davvero pericolosa a differenza di quella degli altri frequentatori della natura, dovrebbe essere sospesa nei fine settimana", concludono.