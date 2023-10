Maltempo, allerta gialla prorogata fino alle 20 nel centro ponente del Savonese

Proseguirà fino alle ore 20 di oggi, martedì 24 ottobre, l'allerta gialla per temporali sul centro ponente della nostra provincia, ovvero nel settore B da Spotorno a Varazze compresi. Nel resto del Savonese, ossia nei settori A e D, sarà invece valida fino alle 17.

"Le precipitazioni delle ultime 18 ore - spiegano dal Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria - hanno portato ad innalzamenti rilevanti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua in particolare sul Levante della Regione. Le previsioni odierne prefigurano il persistere di precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco in particolare sul Levante dove saranno possibili criticità associate al transito delle portate di piena sui bacini medi e grandi. Precipitazioni a carattere temporalesco sono attese in tutto il territorio regionale con possibili risposte repentine del reticolo idrografico minore".

Arpal sottolinea invece come nelle ultime 3 ore si sia assistito "all’ingresso del sistema frontale sul Ponente della regione: ciò ha comportato un aumento dell’instabilità con precipitazioni di intensità fino a forte sull’imperiese e sulla parte occidentale del savonese. Nel contempo correnti umide hanno nuovamente interessato il Levante dando luogo a intensità fino a forti sul Levante e in alta Toscana tutt'ora in atto. Precipitazioni moderate sul Centro della Regione, deboli e diffuse sul Ponente. Intensità di precipitazione osservata localmente fino a molto forte (80 mm in tre ore a Bargagli, 76 mm in tre ore a Varese Ligure)".

Nella giornata di domani, martedì 25 ottobre, il tempo dovrebbe permanere perturbato con piogge diffuse e locali rovesci o temporali di forti intensità. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, a partire dal Ponente.

--------------

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

-A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;

-B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;

-C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;

-D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida;

-E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.