Circolo Fratelli d'Italia di Albenga: Alberto Delfino è il nuovo segretario

Nuovi stimoli e nuove idee per Fratelli d’Italia che cambia volti alla dirigenza del partito di Giorgia Meloni. Il presidente del Circolo albenganese Roberto Crosetto ha nominato segretario cittadino Alberto Delfino al termine del direttivo provinciale che si è tenuto ad Albenga nella sala San Carlo.

“Delfino sarà la nuova guida del nostro circolo ad Albenga – afferma Crosetto - a lui abbiamo affidato il compito di organizzare, insieme agli altri organi del movimento, lo sviluppo di FdI sul territorio. Tra i primi compiti del suo mandato quello di coordinare l’attività e il contributo del partito di centrodestra alle prossime elezioni amministrative. La nuova nomina è stata accolta con grande soddisfazione dalla base degli iscritti”.

Il presidente provinciale Claudio Cavallo ha aggiunto: “Nel ruolo ancora più operativo di coordinatore provinciale, Alberto saprà contribuire in maniera incisiva alla organizzazione e al rilancio del movimento insieme agli eletti e gli iscritti in vista degli appuntamenti elettorali che si stanno avvicinando. Siamo in una fase delicata dove serve serietà e rettitudine, Alberto potrà sostenere con lealtà e coerenza le priorità del territorio contando una piena fiducia da tutti vertici locali. Buon lavoro Alberto”.