Ad Albenga un evento sulla meteorologia con The Meteo Meniak

Tutti noi siamo abituati a consultare le previsioni meteo, se non quotidianamente… quasi, ma siamo certi di saperle interpretare correttamente? Di saper leggere i dati e capire i fenomeni atmosferici? Forse non sempre. Spesso ci limitiamo guardare il simbolo che solitamente è indicato: sole/pioggia.

Siamo sempre alla ricerca però delle previsioni più sicure e, specie di fronte a certi fenomeni come l’allerta meteo, tutti noi vorremmo sempre sapere di più ed essere informati sugli andamenti ora per ora. Chi può aiutarci in questo? Giovanni Nebbia, meglio conosciuto con il nome di The Meteo Meniak.

La sua pagina social e la sua app “Io stendo” sono seguitissime per la precisione con cui si dedica allo studio di correnti e temperature concentrandosi soprattutto sul Ponente che, per la particolare orografia, registra sempre fenomeni atmosferici differenti dal resto del territorio ligure.

Domenica 29 ottobre, Giovanni Nebbia, mastering engineer, terrà all’Auditorium San Carlo in via Roma, alle ore 17, un evento sulla meteorologia e come saperla interpretare.