Alassio: “Ottobre in Rosa” prosegue con la premiazione dell'Eccellenza Donna alla professoressa Elena Accati

Prosegue con successo il programma di “Ottobre in Rosa” con un importante incontro organizzato dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Alassio che il 27 ottobre consegnerà il premio dell'Eccellenza Donna, Un premio prestigioso e che ha l'obiettivo di riconoscere l'impegno e l'eccellenza di donne, che si sono distinte nel campo delle arti, delle professioni e degli affari.

Una mattinata, che si annuncia particolarmente emozionante, con tantissime donne del territorio presenti per celebrare e sostenere la Fidapa di Alassio guidata con passione e impegno costante da Cinzia Salerno, Consigliera alle Pari Opportunità del comune di Alassio.

Presso la biblioteca comunale con inizio alle ore 10.00, il premio sarà consegnato alla professoressa Elena Accati, che può vantare una brillante carriera di ricercatrice e docente: professore ordinario di floricoltura all’Università degli studi di Torino, ha svolto importanti missioni di studio anche all'estero, ed ha partecipato a numerose conferenze e seminari. Ha scritto inoltre oltre 15 libri su fiori, parchi e giardini e firmato oltre 250 lavori scientifici.

"Il premio - si legge nella motivazione - vuole riconsocere il suo impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nella divulgazione dei risultati degli studi sia in Italia che all’Estero in un momento storico in cui alle donne non era concesso dedicarsi totalmente alla propria attività di studio e lavoro".

Durante l'incontro, che sarà condotto dal giornalista Claudio Porchia, la professoressa Accati parlerà di una figura femminile straordinaria, Eva Mameli madre dello scrittore Italo Calvino. In occasione del centenario della nascita dell’importante scrittore italiano, verrà ricordata e sottolineata l'importanza della figura della mamma, coraggiosa e determinata nella sua professione di botanica accanto a Mario Calvino, con cui ha condiviso impegno e passione prima a Cuba e poi nella stazione Sperimentale di Floricoltura di Sanremo

“Le candidate premiate – ricorda la presidente Fidapa Cinzia Salerno Voglio in particolare ringraziare - sono selezionate attraverso una rigorosa selezione che ha coinvolto il nostro direttivo e siamo contente della scelta di premiare una donna che ha saputo conciliare con successo la sua carriera con la vita familiare. La Fidapa di Alassio dimostra ancora una volta la sua dedizione nel promuovere l'eccellenza femminile e il ruolo delle donne nella società contemporanea. Questo incontro sarà un altro importante momento di riconoscimento e valorizzazione delle competenze femminili, contribuendo a creare un ambiente più equo e inclusivo per tutte le donne che cercano di emergere nel loro campo di lavoro. La premiazione dell'Eccellenza Donna è un evento di grande importanza per la comunità di Alassio e speriamo che questa iniziativa continui a crescere e ad ispirare altre donne ad eccellere nella propria professione, dimostrando che non esistono limiti all'impegno e al talento femminile. Ed il premio ha proprio l'obiettivo di valorizzare e portare all'attenzione della collettività le donne che testimoniano in modo attivo, grazie alla loro determinazione e passione, la storia della crescita ed emancipazione. In particolare voglio ringraziare Stefania Piccardo, presidente dell'associazione albergatori di Alassio per il suo contributo e sostegno ad organizzare questi importanti eventi e le allieve EDFA ed in particolare la signora Genevieve Bene, aspirante insegnate, guidata dalla presidente Tiziana Albarello, presidente del sodalizio, insegnante e giudice che realizzeranno una composizione Floreale in onore alla professoressa Elena Accati"