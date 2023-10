Finale Ligure, ultimati i lavori all'acquedotto: riapre a pieno regime via Santuario

Servirà ancora qualche tempo per avere una strada completamente rimessa a nuovo, intanto in via Santuario a Finalpia è tornata finalmente completamente percorribile in entrambi i sensi di marcia e vede ormai prossimi alla conclusione i lavori che hanno riguardato sottoservizi e manto stradale.

Sarà quest'ultimo, con l'asfaltatura che sarà completamente rifatta una volta assestatosi il sottosuolo, il prossimo tassello nella risistemazione della via dove sono state riqualificate sia le fognature sia le altre infrastrutture relative all'acquedotto.

In quest'ultimo caso un lavoro ultimato nelle scorse ore con uno sforzo da parte del Consorzio: "Ringraziamo gli operai che hanno lavorato ininterrottamente, pausa cena a parte, con il cambio turni per quasi ventiquattr'ore e sono riusciti a svolgere il proprio lavoro per risolvere un problema non da poco" afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

La strada intanto torna fruibile a pieno regime, dopo che il cantiere era stato diviso in due fasi, una prima nel mese di giugno poi interrotta per non impattare sul traffico estivo nel periodo di maggior affluenza, ossia quello relativo ai mesi di luglio e agosto, e ripartito nelle scorse settimane.

Una soluzione attesa dai finalesi, preoccupati da un'eventuale contemporaneità con le modifiche che dalla prossima settimana, e presumibilmente per tutto il mese di novembre, vedranno coinvolte via Brunenghi e via XXV Aprile.