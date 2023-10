Palestra di via Mentana a Savona, Scaramuzza: “Atleti costretti ad allenarsi in un cantiere”

E' stato sollevato nell'ultima commissione consiliare il caso della palestra Coni di via Mentana, in un dibattito che ha riguardato anche la palestra delle scuole De Amicis e lo stadio Bacigalupo. I lavori alla palestra del Coni sono iniziati più di un anno fa e hanno subito un ulteriore rallentamento a inizio ottobre, dopo un incidente nel cantiere che ha coinvolto un operaio , caduto dal tetto“.

“La palestra Coni è una storia lunga che avevamo iniziato noi – ha dichiarato Maurizio Scaramuzza, consigliere della Lega ed ex assessore allo Sport- . Ho una foto che mi ha mandato una delle mamme dei ragazzi che frequentano gli impianti sportivi.

"Alla palestra del Coni sono ragazzi che si stanno allenando con i finestroni aperti e, secondo me, in completa insicurezza - ha detto Scaramuzza - quella delle scuole De Amicis è un disastro, penso ci sia più di un 'tapullo' da fare".

"E poi continuiamo a non mettere soldi sullo stadio Bacigalupo che è sempre peggio - ha concluso Scaramuzza - . A questo punto facciamoci un parcheggio stadio tanto vedo che la situazione è sempre quella. Bisogna decidere cosa fare perché così non si può andare avanti. O lo chiudiamo o ci mettiamo tante risorse altrimenti quell'impianto finisce”.

“Per la palestra del Coni siamo all'85% dei lavori, c'è un è un po' di ritardo -a ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi - Sulla De Amicis è previsto un grosso intervento l'anno prossimo con risorse del Fondo strategico regionale, per il Bacigalupo abbiamo fatto domanda per ottenere un finanziamento per una sistemazione del campo abbastanza interessante”.