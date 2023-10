Savona, rifacimento manto erboso del Ruffinengo: la giunta Russo approva il progetto

Questa mattina la giunta comunale di Savona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento del manto erboso del campo di calcio Ruffinengo di Legino.

L’importo delle opere previste ammonta a 375.000 euro e prevede il rifacimento totale del manto che ha avuto l’omologazione per l’anno 2023/2024, ma che risulta oramai molto deteriorato. L’intervento verrà indicato dall'amministrazione come prioritario per il quale si richiederà l’inserimento tra le opere da finanziare nell’ambito del Fondo Strategico Regionale o di altre forme di contributo regionale.

"Il fondo del Ruffinengo è quello più datato tra gli impianti savonesi – dichiara l’assessore allo Sport Francesco Rossello – quindi è necessario intervenire, considerando che attualmente stiamo procedendo di anno in anno con l’omologazione e con piccoli interventi di manutenzione straordinaria. L’obiettivo è ottenere un finanziamento a valere sul Fondo strategico regionale".

"Negli anni scorsi c’era un accordo tra FIGC e Regione Liguria che ha permesso di rifare molti campi in Liguria. Ora quell’accordo non è più valido, ma l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha dimostrato molta disponibilità e nei mesi scorsi ha voluto visitare il Ruffinengo, potendone verificare le condizioni e garantendo il suo interessamento. Per questo abbiamo realizzato il PFTE e abbiamo avanzato questa richiesta alla Regione", conclude Rossello.