Furto in hotel ad Alassio: "Derubati dei gioielli per 200 mila euro, da un anno ancora senza risarcimento"

Oltre 200mila euro tra borse, collane, braccialetti, orecchini e altri gioielli d'oro e in pietre preziose. E' passato un anno e mezzo dal furto che la famiglia torinese Aliberti, proprietaria delle prestigiose caffetterie Dezzutto, ha subito l'ingente furto mentre si trovava in vacanza al Grand Hotel di Alassio, come accade da più di 15 estati.

Sempre al Corriere, la direzione dell'hotel della Città del Muretto ha espresso la sua difesa, sottolineando non solo come l'episodio sia appartenente a "una fattispecie estremamente inusuale, mai successo nella storia del nostro Gruppo", ma anche come la famiglia al suo arrivo non avrebbe richiesto l'uso del caveau messo a disposizione in questi casi, dichiarandosi parte lesa in tutta la vicenda e non responsabile dei ritardi dell'assicurazione.