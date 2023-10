Il "truffatore del contatore" torna a colpire nel ponente savonese: individuato e denunciato dai carabinieri

Dopo una breve pausa, il cosiddetto "truffatore del contatore" è tornato a mettere a segno i suoi colpi nel ponente savonese. L'uomo, un elettricista-idraulico di 46 anni residente nella piana ingàuna, noto alle forze dell'ordine per reati simili, ha agito con lo stesso modus operandi, tagliando i fili dei contatori e facendo poi scattare il salvavita, al fine di richiedere un pagamento per le riparazioni necessarie.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito hanno por

tato alla sua identificazione e al suo deferimento in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. Il 46enne è responsabile di una serie di truffe nei comuni di Loano, Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, adottando la stessa tattica in ogni colpo.

L'uomo nelle ore serali si intrufolava all'interno dei condomini, tagliava i fili del contatore e faceva scattare il salva-vita, facendo rimanere le abitazioni al buio. Poi, lasciava un numero di cellulare scritto con un pennarello, chiedendo alle vittime di chiamarlo per "emergenze". I residenti, preoccupati di rimanere senza corrente, contattavano il numero e lui arrivava prontamente per riparare il danno che aveva causato, richiedendo tra 80 e 100 euro per la prestazione.

Il 46enne è indagato complessivamente per una cinquantina di episodi di danneggiamento, di cui diciotto concentrati negli ultimi tre mesi, tutti commessi col predetto modus operandi.

Da sempre il contrasto all'odioso e vile fenomeno dei reati predatori, in particolare quelli contro le persone anziane, è una priorità dell’Arma, costantemente impegnata nella campagna di prevenzione e repressione che coinvolge tutti i comuni del savonese, prevedendo l’organizzazione di una serie di incontri per sensibilizzare i cittadini, dove vengono date informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati. Proprio per evitare che episodi similari possano ripetersi, invitiamo i cittadini, in caso di necessità reale o presunta, a chiamare il “112” senza esitare.