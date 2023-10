“S.O.S. rumenta in spiaggia”, Assonautica pulisce la spiaggia del Prolungamento (FOTO)

“Puliamo la spiaggia del Prolungamento”, l'evento, patrocinato dal Comune di Savona, si è svolto mercoledì 25 ottobre sulla parte di arenile vicino al Priamar accogliendo la segnalazione di una situazione di degrado inviata in Assonautica da una cittadina, anche lei partecipe insieme ad altri frequentatori della spiaggia.

Le condizioni meteo, avverse nei giorni precedenti, non erano delle migliori ed il mare era in burrasca ma, nonostante ciò, i volontari hanno svolto un ottimo lavoro recuperando dalla spiaggia una grande quantità di rifiuti di ogni tipo e dimensione.

Il materiale è stato consegnato direttamente al gestore dei rifiuti ad esclusione delle bottiglie contenenti i mozziconi di sigaretta, quelli andranno ad aggiungersi alla raccolta del 2023 esposta in sede.

"Finora ne sono stati raccolti circa 53500. E’ indispensabile difendere il nostro mare dall’inquinamento e per farlo serve l’aiuto di tutti, serve diffondere buone pratiche per convincere gli 'indifferenti' che ognuno di noi deve essere protagonista di un cambiamento di rotta. Ogni gesto è importante, anche il piccolo gesto di mettere il mozzicone di sigaretta in un portacenere tascabile anziché buttarlo a terra o nasconderlo sotto la sabbia. Assonautica ringrazia tutti i partecipanti alla raccolta e si rende disponibile a valutare altre richieste per “S.O.S. rumenta in spiaggia”" dicono da Assonautica Savona.