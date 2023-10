Pulizia dei fiumi, Brescia e Spanò (Europa Verde-Verdi) rispondono a Mai (Lega): "La Regione dia dei contributi ai sindaci"

"Il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Stefano Mai, propone di pagare parte del lavoro di pulizia con il materiale ricavato perché non ci sono i fondi da parte pubblica: Come Europa Verde – Verdi, l'idea non ci vede contrari a priori, la domanda é: si può prelevare del materiale senza danneggiare spiagge e torrenti? E quanto e di che granulometria".

A dirlo Marco Brescia e Angelo Spanò di Europa Verde - Verdi Liguria che hanno risposto al consigliere regionale leghista intervenuto proponendo una legge che prevede che, attraverso la formula della compensazione, le ditte individuate con procedure di trasparenza pubblica possano rimuovere il materiale, ripristinare gli argini, fare interventi di messa in sicurezza ed essere pagati con il materiale rimosso dall’alveo dei fiumi.

"Chi vigila sul conflitto di interesse del privato tra profitto e opera di pubblica utilità, ci si avvarrà della frase latina do ut des? Egregio Consigliere Mai, onde evitare scempi che un domani si potrebbero pagare a caro prezzo, sarebbe cosa buona e giusta che la Regione desse dei contributi ai Sindaci, stia pur certo che loro sarebbero in grado di usare gli strumenti giusti e amministrarli con coscienza senza dover barattare un granello di sabbia" concludono Brescia e Spanò.