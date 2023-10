Pietra e Giustenice piangono la scomparsa di Basilio "Piero" Fiallo

Un ricordo commosso arriva anche dall'A.S.D. RunRivieraRun: "Oggi è salito in cielo uno dei nostri volontari storici, Piero, un simbolo dell’Asd RunRivieraRun fin dai suoi esordi - si legge in un post firmato da Luciano Costa - Piero, fratello della nostra Benedetta, lascia un grande vuoto, ma ci rimangono tanti sorrisi, tante gare, tante storie belle. Ieri sera ha indossato, felice, in ospedale, la maglia della RunRivieraRun HalfMarathon di questa edizione, era uno dei suoi orgogli, così come è stato un simbolo per tantissimi anni del Pietra Calcio. Ciao Piero, vogliamo ricordarti così, con un tuo sorriso e con indosso la maglia di una delle nostre gare, delle tue gare. Vai a dirigere su in cielo, che grande acquisto per loro".