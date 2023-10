Addio a Ernesto Ferrero, il “Signore dei libri” fu presidente del Premio Alassio per l’informazione culturale

Si è spento Ernesto Ferrero, il “Signore dei libri”, all’età di 85 anni. Fu presidente del Premio Alassio per l’informazione culturale e del premio Un autore per l’Europa.

“Prezioso collaboratore dell’assessorato alla Cultura, uomo di grande umanità, persona di spicco del mondo culturale italiano che ha dedicato la sua vita alla promozione della letteratura. Mi stringo al dolore della moglie Carla e le figlie Chiara e Silvia. Una perdita immensa”, è il messaggio di cordoglio espresso dall’ex assessore Monica Zioni.

Nato a Torino nel 1938, Ernesto Ferrero fece il suo esordio nel mondo letterario nel 1963, in qualità di responsabile dell’ufficio stampa della casa editrice Einaudi. Alla fine degli anni Settanta ne diventò il direttore letterario e poi, dal 1984 al 1989, direttore editoriale. Ferrero ricoprì posizioni di vertice anche presso Boringhieri, Garzanti e Mondadori e guidò il Salone del Libro di Torino, a fianco del presidente Ronaldo Picchioni.

Tra le sue opere di narrativa, tutte presso Einaudi, spicca il romanzo “N“, nel quale l’autore ricostruì i 300 giorni di Napoleone all’isola d’Elba attraverso il diario del suo bibliotecario. Con lui vinse il Premio letterario Alassio Centro Libri. Il libro, tradotto in numerose lingue europee, vinse anche il Premio Strega nel 2000 e il Premio Lucca. Il suo ultimo libro dal titolo “Italo”, uscito da pochi giorni, è dedicato a Calvino. Come critico letterario si è occupato non solo di Calvino, ma anche di Emilio Gadda e Primo Levi.

Ha scritto tantissimi libri di narrativa, tra i più recenti Francesco e il sultano, pubblicato da Einaudi nel 2019, saggi, libri di memorie, libri per bambini. Ha collaborato a lungo con La Stampa ed è stato preside onorario del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, presidente delle giurie di diversi premi letterari e parte del comitato direttivo del Premio Strega. Nel 2012 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito l'onorificenza di commendatore all'Ordine del merito della Repubblica Italiana.