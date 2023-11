Maltempo nel savonese, prolungata l'allerta gialla per temporali

Arpal ha prolungato l'allerta che scatterà alle 18 di oggi, sabato 4 novembre.

Allerta arancione sui bacini medi e grandi di Levante (zona C) fino alle 9 di domani, domenica 5 novembre. A seguire gialla fino alle 13.

Allerta gialla sul Centro (zona B) fino alle 3 di domani, domenica 5 novembre; sui bacini piccoli di Levante (zona C) fino alle 6 di domani; su tutte le classi di bacino dei Versanti Padani di Levante (zona E) fino alle 6 di domani.

E’ stato confermato lo scenario previsto sulla Liguria per questo weekend: una nuova perturbazione porterà dal pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre, piogge diffuse moderate o localmente forti sulla parte orientale del Centro e in particolare sul Levante, dove si prevedono cumulate anche elevate.

Considerato l'attuale elevato grado di saturazione del terreno e l'elevata reattività dei reticoli idrografici, sono attese risposte repentine dei bacini più piccoli agli scrosci più intensi e nuove rilevanti risposte idrologiche con possibili allagamenti delle zone perifluviali e golenali, in modo particolare del Vara, Magra ed Entella, considerato il deflusso attualmente in atto dei bacini medi e grandi. Seguire gli aggiornamenti e l'evoluzione dei fenomeni meteo anche sul sito Omirl (https://omirl.regione.liguria.it) o la app METEO3R.

​​Venti meridionali in rinforzo fino a burrasca sul Centro-Ponente, localmente burrasca forte in serata sul Levante, con raffiche da 90-100 km/h sulla costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare ancora in aumento fino ad agitato con nuova mareggiata di libeccio dalla sera. L'evento si prefigura di intensità confrontabile a quello vissuto ieri con conseguenti nuovi impatti importanti sulla costa.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.