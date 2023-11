Circolo FdI Albenga: "Una petizione per dire 'no' alla realizzazione del Cpr"

“Con la petizione esprimiamo la nostra contrarietà alla proposta di creare un centro di permanenza e rimpatrio nel territorio di Albenga”.

E’ uno dei passaggi della lettera con la raccolta di firme promossa dal Circolo albenganese di Fratelli d’Italia in programma oggi, domenica 5 novembre, fino alle ore 13 in viale Martiri della Libertà, nei pressi della fontana vicino alla stazione ferroviaria. Nella lettera che verrà indirizzata al Premier Giorgia Meloni i sottoscrittori spiegheranno i motivi dell’azione di protesta per il Centro per i rimpatri.

“Valutato che tutte le forze politiche rappresentate in consiglio comunale, hanno già espresso la loro contrarietà a tale ipotesi, si evidenzia tutta la preoccupazione per gli effetti provocati dalla possibile apertura di un Cpr in Albenga, sottolineando la complessità legata alla gestione di tali strutture, il loro impatto sull’ordine pubblico, la sicurezza e l’immagine della nostra città che è fortemente dipendente dal turismo. In tal senso anche le amministrazioni limitrofe hanno espresso forti preoccupazioni per una eventuale apertura di un Cpr ad Albenga, per le ricadute che porterebbero sui comuni limitrofi in termini di sicurezza, economia e turismo".

Con la petizione si chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri "di cercare località alternative, con l’impegno di difendere anzitutto la sicurezza della nostra città, oltre che l’immagine e l’economia della nostra comunità".