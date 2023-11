Violenta lite a Savona, trasportati al San Paolo: un coinvolto fa perdere le sue tracce

Scoppia una lite tra due persone, un italiano e un cittadino di nazionalità magrebina e quest'ultimo poi dopo il trasporto all'ospedale San Paolo ha fatto perdere le sue tracce.

La discussione tra i due, ubriachi e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sarebbe avvenuta intorno alla mezzanotte e mezza nella zona della Darsena in via Baglietto e sul posto immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona e l'automedica oltre alle forze dell'ordine. Uno dei due si sarebbe però allontanato e sarebbe stato poi fermato in via XX Settembre e portato in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa.

Entrambi quindi stati trasportati al nosocomio savonese ma se l'italiano, 18enne è stato visitato in pronto soccorso in codice giallo e dimesso con pochi giorni di prognosi, il cittadino straniero si è dileguato.