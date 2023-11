Una tre giorni alla scoperta delle materie coloranti e della tintura

In collaborazione con Fondazione Arte della Seta Lisio, dal 7 al 10 novembre Formae Lucis presenta un nuovo corso di formazione dedicato all’affascinante mondo delle materie coloranti e della tintura.

Durante le lezioni si scopriranno la storia e l’uso delle principali sostanze coloranti in Europa e nel Vicino Oriente su filati e tessuti nel periodo X – XX secolo. Si scenderà nei dettagli delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze coloranti e saranno descritte le modalità di tintura in relazione alle aree di provenienza. Si esploreranno infine i significati simbolici e antropologici delle colorazioni delle stoffe.

A guidare i partecipanti saranno il professor Paolo Bensi e la Professoressa Maria Rosa Montiani. Laureato in Chimica Industriale e in Lettere nell'Università di Genova, Paolo Bensi è stato docente di Storia sociale dell'arte, di Storia del restauro e di Storia delle tecniche artistiche in varie università. È autore di “La vita del colore. Tecniche della pittura veneta dal Cinquecento al Settecento” (Genova, 2002) e del capitolo “Materiali e mezzi della pittura” nel primo volume delle Tecniche dell'arte, a cura di S.Baroni, M.Mander (Milano, 2021) e ha pubblicato oltre duecento saggi dedicati a diversi aspetti delle tecniche e del restauro artistico. Laurea in Lettere e diploma della Scuola di Perfezionamento in Storia dell'Arte, Maria Rosa Montiani ha compiuto ricerche sugli aspetti iconografici delle opere di Alessandro Magnasco e Domenico Fetti, pubblicate in “Studi di Storia dell'Arte” (2000 e 2003), e sul ruolo discriminante del colore negli Scritti in onore di Corrado Maltese (1997). L’attività di performer le ha anche permesso di approfondire gli aspetti sociali e antropologici del colore. Ha svolto seminari e conferenze sul simbolismo e gli aspetti antropologici delle colorazioni dei tessuti in contesti internazionali.

Il corso si svolgerà in presenza, a Palazzo Oddo di Albenga, oppure online. I posti sono limitati: tutte le informazioni sui costi e sull’iscrizione sono sul sito di Fondazione Arte della Seta Lisio. https://www.fondazionelisio.org/it/didattica/corsi-calendario/storia-colore/.