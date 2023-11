"Golar Tundra e ormeggio sicuro? Finiamole con le supercazzole"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Leggo, con un certo sconcerto, le dichiarazioni dell’ingegnere Fioravanti di Snam, sulla sicurezza della Golar Tundra in caso di condizioni meteo marine avverse: bene che il sistema di ancoraggio resista, male, molto male, che l’ing. Fioravanti non parli della nave. Snam stessa, per ben 2 volte, in occasione della Conferenza dei Servizi di Piombino ha dichiarato che la Golar Tundra non è adatta ad essere ormeggiata offshore".

"Nello specifico, in data 07/10/2022, Snam dichiarava: 'La Golar Tundra ha un serbatoio a membrana che crea delle condizioni di maggiore fragilità rispetto alle navi MOSS in presenza di condizioni meteomarine più critiche. Al momento la Società sta interloquendo con il detentore del brevetto dei serbatoi a membrana per avere informazioni sulle condizioni di continuità operativa in condizioni meteo-climatiche più critiche' Di queste dichiarazioni/informazioni ad oggi, nel progetto depositato presso il Mise, non c’è traccia".

"Ed ancora, in data 21/10/2022, Snam dichiarava: 'Quindi, in fase transitoria di riempimento/svuotamento, la nave non può trovarsi in acque non protette, perché può essere soggetta a sloshing”… omissis.. “Solitamente, le FSRU con serbatoi a membrane operano in acque protette'. Questa nave non è adatta a stare in mare aperto; e questo risolverebbe la questione. Non dimentichiamo che lo dichiara Snam stessa".

"Sarebbe l’ora che Snam e Commissario evitassero di continuare con le loro supercazzole di tognazziana memoria e soprattutto con falsità che ad oggi sono state ben smascherate (vedi le fotoricostruzioni evidentemente artefatte). Quel progetto, come ben specificato da vigili del fuoco, ISS, Ispra, e altri enti, è veramente grossolano e infarcito di errori tecnici, omissioni e falsità tali da chiedersi se i vari progettisti abbiano redatto tale progetto in perfetta buonafede; in tal caso ci sarebbe da chiedersi se abbiano avuto competenza tali per redigere un progetto di tale portata".

"E’ per questo che sostengo con fermezza #no al rigassificatore e #fermiamo il mostro del gas davanti a Savona".