Cairo, Elena Quattrocchi si aggiudica il concorso "Un Poster della Pace"

Questa mattina, presso la palestra delle scuole medie di Cairo Montenotte, si è svolta la premiazione del concorso "Un Poster della Pace", un'iniziativa promossa dal Lions Club Valbormida. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e giovani talentuosi che hanno espresso il loro ideale di pace attraverso opere artistiche.

Il concorso è stato creato dal Lions Clubs International nel 1988 con l'obiettivo di dare ai giovani l'opportunità di esprimere la propria visione del mondo e il desiderio di pace attraverso l'arte. Quest'anno, il tema "Osate sognare", ha spinto i partecipanti a non vedere i sogni come semplici desideri, ma come percorsi verso un mondo migliore.

Gli studenti delle medie di Cairo Montenotte e Dego hanno partecipato attivamente all'iniziativa, realizzando bellissimi disegni che hanno toccato il cuore di tutti i presenti. Tra tutti, la giovanissima Elena Quattrocchi si è distinta come vincitrice del concorso, dimostrando una straordinaria capacità di trasmettere la sua visione di un mondo pacifico attraverso il suo lavoro artistico.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la dirigente scolastica, professoressa Elisabetta Di Scanno, il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, il primo cittadino di Dego Franco Siri, il luogotenente Mauro Schinca in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri e il luogotenente Cristiano Panelli in rappresentanza della Guardia di Finanza. La loro presenza ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa nel promuovere la pace e l'arte tra i giovani.

Il Lions Club Valbormida ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella comunità e nell'incoraggiare i giovani a esprimere la loro creatività e il desiderio di un mondo migliore. L'arte, come dimostrato da questo concorso, è un potente mezzo per veicolare messaggi di pace e speranza per il futuro.