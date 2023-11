Mareggiata a Celle, danneggiato un tratto della condotta fognaria: il sindaco ordina di intervenire al Consorzio Depurazione Acque (FOTO)

La mareggiata a Celle oltre ad allagare i negozi e il centro storico ha danneggiato diverse strutture degli stabilimenti balneari e del lungomare.

A pagarne lo scotto più grosso sono stati principalmente i bagni più a ponente del comune cellese (soprattutto nella zona del rio Santa Brigida con il mare che ha praticamene scalzato via la pavimentazione presente e un muro con un lavandino) ed in uno di essi si è verificato il danneggiamento di un tratto della condotta fognaria principale, gestita dal Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese, che è stato completamente tranciato e portato via dal mare in burrasca.

Per questo il sindaco Caterina Mordeglia con un'ordinanza ha ordinato al Consonrzio di provvedere all’immediata attivazione dello scarico a mare della rete fognaria comunale tramite un by-pass della condotta, l'attivazione di un'idonea elettropompa e l’esecuzione dell’immediato ripristino del tratto di condotta danneggiato, condizioni del mare permettendo.