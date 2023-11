Mareggiata nel levante savonese, Confcommercio: “Attivata una linea diretta con gli imprenditori colpiti”

A seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il levante savonese ed in particolare le attività ancora presenti sul litorale e quelle presenti nei centri storici quali ad esempio gli esercizi nel Comune di Celle Ligure, il consiglio di delegazione si è adoperato immediatamente con gli organi provinciali in modo da attivare una linea diretta tra gli imprenditori colpiti e gli uffici provinciali di Confcommercio Savona per fornire assistenza e supporto nell'affrontare i momenti difficili post evento mareggiata.

“In particolare – spigano da Confcommercio -, la nostra sede è attiva tramite gli uffici di Fidicomtur per fornire informazioni in merito ad agevolazioni per l'apertura di credito presso i più importanti istituti bancari della provincia e partecipazione a bandi con finanziamenti a fondo perduto per spese sostenute per il ripristino delle proprie attività”.

“Inoltre, in questi giorni il nostro presidente provinciale è attivo presso gli organi competenti per verificare i presupposti per avviare una richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito della dichiarazione di stato di calamita regionale e nazionale: a tal proposito si rammenta di documentare tutti i danni subiti e di archiviare tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute”.

“Nelle prossime settimane – concludono da Confcommericio - sarà cura della delegazione dare comunicazioni ulteriori in merito”.