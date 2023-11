Mancanze organizzative e economiche in Tpl, i sindacati proclamano uno sciopero di 24 ore

Un nuovo sciopero dei lavoratori di Tpl Linea di 24 ore previsto per il prossimo 17 novembre alle 9:30 con un presidio in piazza Aldo Moro e un corteo che si dirigerà verso la Provincia.

A proclamarlo sono le organizzazioni sindacali unitariamente (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e l'rsu aziendale) dopo che negli incontri con Palazzo Nervi e l'azienda non è stata trovata una quadra sulle criticità riscontrate da mesi (non ultime le riunioni avvenute l'1 e il 18 settembre e il 12 e 23 ottobre).

"A seguito dell'incontro in Provincia riguardante le problematiche ed il futuro del Trasporto Pubblico dove sono state denunciate le mancanze organizzative ed economiche che ad oggi non hanno ancora trovato soluzioni e la grave costante assenza dei Comuni Savonesi proprietari di Tpl Linea, ci ha visto costretti a dichiarare un'ulteriore azione di sciopero di 24H per il prossimo Venerdì 17 Novembre c.m - spiega nella comunicazione ai lavoratori l'rsu di Tpl Linea -

"La procedura di raffreddamento è stata attivata relativamente alle problematiche di seguito specificate: Attivazione Procedure per mancata convocazione su richiesta urgente in data 8 agosto 2022; necessità di ristabilire corrette condizioni di sicurezza attraverso il ripristino di sufficienti livelli di manutenzione degli autobus; necessità di regolamentare i turni di guida per quanto riguarda i carichi di lavoro, le percorrenze, le soste, i trasferimenti, le competenze economiche; Necessità di investire sulla sicurezza del personale viaggiante installando le telecamere di sicurezza su tutti i mezzi e le paratie di protezione per i conducenti; Necessità di implementare il personale effettivo destinato alla verifica dei titoli di viaggio su tutti i depositi aziendali; Necessità di rivalutare i livelli occupazionali come contenuto nell'accordo del 2 aprile 2022 a seguito dei nuovi servizi acquisiti dalla società; Necessità di rispettare i protocolli previsti per I'igienizzazione sanificazione dei mezzi e ambienti aziendali; Necessità di concordare le forme contrattuali applicate ai lavoratori impiegati nei servizi scuolabus gestiti dalla società Tpl Linea" spiegano i sindacati.