Savona, sulla rsa di via Nizza arriva il no ufficiale della giunta comunale

Palazzo Sisto chiude definitivamente sulla rsa di via Nizza. La pratica relativa alla società Riperia è stata discussa dalla giunta che ha ufficialmente "bocciato" la realizzazione di una residenza per anziani sul fronte mare a Ponente.

La pratica, che prevedeva una variante al Puc, era stata presentata nella precedente amministrazione e poi ritirata dall'allora giunta dopo che in Commissione non era stata approvata, in seguito al voto contrario di parte dell'allora maggioranza.

Con la giunta Russo ci sono stati nuovi incontri tra la proprietà e il Comune a a cui però, spiega Palazzo Sisto, non è seguita, da parte di Riperia, la presentazione di ulteriore documentazione ai fini di eventuale riesame della pratica. La giunta Russo ha così decido di archiviare il procedimento, sulla base di tre motivazioni.

"Grazie agli avvisi PNRR Giunta Comunale, e l'intero Distretto Sociale – spiega la giunta - hanno avviato progettualità, finanziate e attualmente in corso, che si rivolgono a favore dell’autonomia delle persone anziane non autosufficienti con l’obiettivo di prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare e che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza".

Inoltre Palazzo Sisto ha espresso le sue perplessità sul fatto che non ci sia sufficiente domanda a fronte dell'offerta proposta dal territorio e che per la rsa manchi un parere preventivo da parte di Alisa (in relazione alla legge regionale) sulla "compatibilità del progetto sulla base della programmazione sociosanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale".