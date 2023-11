Savona, un'associazione per ricordare Pio Vintera con un premio in sua memoria

L'associazione Pio Vintera, nata per ricordare l'artista e per non fare morire il suo lascito, vuole ricordare Vintera artista con una mostra che sta preparando per il prossimo marzo“.

La carriera artistica di Pio Vintera – dichiara l'associazione - ha visto la "creazione" di numerosi quadri con principalmente raffigurazioni della sua tanto amata città di Savona.

Negli ultimi anni della sua vita ha dedicato la totalità del suo tempo alla cura della sua proprietà 'Villa Cambiaso' nel centro di Savona, struttura che sta riprendendo la sua vitalità artistica tramite l'omonima associazione che vede in prima linea i figli e la moglie di Pio.

Una delle prime iniziative importanti sarà l'esposizione dell'intera collezione dell'artista in Villa Cambiaso Savona con una mostra in suo onore dal 3 al 10 Marzo 2024. Nell'evento verrà coinvolta l'intera popolazione di Savona con un Premio alla Creatività in onore dell'artista.