Torna il cantiere a Capo Noli: tra novembre e dicembre un mese con senso unico alternato

Torneranno gli operai incaricati da Anas a sistemare il versante roccioso di Capo Noli e così, sulla via Aurelia tra Varigotti e Noli, tornerà il senso unico alternato.

Il nuovo cantiere, che arriva dopo l'ultimo sospeso l'estate scorsa, sarà operativo dalle ore 7 di lunedì 13 novembre e terminerà alle 19 circa di venerdì 22 dicembre, appena in tempo per lasciare una tregua al traffico previsto in aumento nelle festività natalizie.

Interessato un tratto di 250 metri sul quale saranno operativi movieri o impianto semaforico per regolare il transito dei mezzi.