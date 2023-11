Spotorno e la politica savonese in lutto: è mancato improvvisamente Matteo Marcenaro

Giornata di lutto per la politica spotornese, savonese e regionale in generale: nella notte si è spento all'età di soli 50 anni il commercialista Matteo Marcenaro.

Revisore contabile, ha legato il suo nome alla politica locale. Assessore nella giunta guidata dal sindaco Zunino e anche nella Comunità Montana Pollupice, entrò in Consiglio Regionale nell'ottava legislatura subentrando a Osvaldo Chebello. Negli ultimi anni, fino al 2021, fu poi consigliere comunale di opposizione spotornese (dopo essere stato anche nell'assise del Comune di Vezzi Portio) e infine coordinatore provinciale di Liguria Popolare. Ancora non noti data e luogo delle esequie.

Intanto, dal mondo politico arrivano le prime reazioni alla notizia, come quella del gruppo consiliare "Spotorno Obbiettivo 2026" che, stringendosi intorno alla famiglia nel cordoglio, scrive: "In questo momento di buio e di dolore, in cui ci mancano le parole, ci vieni in aiuto tu, che le hai sempre trovate, da uomo intelligente e sagace. Ci mancheranno la tua perspicacia e risolutezza, ci mancherai".

Anche i consiglieri di "Noi per Spotorno che vorrei", che hanno condiviso con Marcenaro gli anni di opposizione nel precedente mandato, si stringono ai familiari: "Perdere un concittadino è sempre triste. Perdere un concittadino, un amico, che ha dedicato il proprio tempo alla vita politica locale, lascia tutti sbigottiti, soprattutto per la giovane età".

"Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della prematura scomparsa di Matteo Marcenaro, stimato professionista e politico che ha dato tanto al suo territorio, al suo comune e alla sua regione. Siamo vicini ai suoi familiari e ai suoi cari per la dolorosa perdita", commentano il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone e il segretario provinciale Sara Foscolo.

"Ho conosciuto Matteo molti anni fa quando entrambi giovani ragazzi (lui più di me) frequentavamo la Lega Nord savonese - aggiunge il segretario provinciale Grande Liguria, Roberto Paolino - Poi politicamente le nostre strade si sono divise ma la nostra amicizia è rimasta fatta di simpatia e cordialità. Ci mancherà".