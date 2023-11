Savona, primo concorso fotografico "Mu-L.it": ecco i nomi dei vincitori

Ecco i vincitori del 1° concorso fotografico ‘Mu-L.it’ organizzato dal Lions Club Photo Art Culture, satellite del Savona Priamar. Giorgio Paparella e Lorena Zunino si sono aggiudicati, ex aequo, il primo premio mentre il terzo è andato a Roberto Ottonello. La premiazione, avvenuta mercoledì 8 novembre, del contest fotografico promosso dal dr. Alberto Macciò, tra i massimi esperti di Linfologia, si è tenuta a conclusione di una interessante serata di beneficenza a favore della Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones di Genova.

La serata prevedeva una piacevole ed intrigante visita guidata al ‘Mu-L.it’, il museo privato di strumenti medici, stampe e libri antichi tra il ‘600 e l’800, una esposizione, curiosa e rara, presente all’interno dello studio medico in via Santa Cecilia a Savona. Il dr. Macciò ha condotto il numeroso pubblico presente in un incredibile ed affascinante viaggio attraverso la storia della medicina e in particolare della Linfologia. Racconti e curiosità delle pratiche mediche, usate nei secoli passati, evocati dai numerosi oggetti che via via venivano presi in considerazione.

Alla presenza dei presidenti dei Lions Club Savona Priamar e Photo Art Culture, Enrica Noceto e Tino Canepa, del consigliere della Banca degli Occhi, Simone Mariani, si è poi proceduto da parte del Dr. Macciò alla consegna dei premi e degli attestati. Le belle immagini, tutte realizzate con maestria, sono state proiettate affinché tutti le potessero ammirare. I premi in ceramica, pezzi unici, sono stati realizzati da Enrica Noceto, i buoni stampa sono stati offerti da Ottica Foto Benzi.

L’evento, a favore della Fondazione Banca degli occhi Melvin Jones, è stato organizzato dal L.C. Photo Art Culture, il club satellite del Savona Priamar, un sodalizio che opera attivamente da aprile 2023. E’ composto da soci che fanno parte del mondo dell’arte e della cultura: artisti, scultori, ceramisti, fotografi, attori e letterati che mettono a disposizione il proprio talento e le proprie competenze per realizzare service anche in collaborazione con altre associazioni e con altri club del distretto 108Ia3. ‘Cultura e solidarietà’ è il leitmotiv che lega le attività del Lions Club Photo Art Culture e per il quale è stato creato.