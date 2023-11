Savona, aggredita a calci e sputi in corso Tardy e Benech, interviene una passante che l'aiuta

Un'aggressione senza motivo, in una delle vie più trafficate della città. E' successo ieri, intorno alle 19 come racconta il padre della giovane.

"Intorno alle ore 19.00 mia figlia, 17 anni, è stata aggredita con sputi e calci ,senza alcun motivo - scrive l'uomo - da un un uomo che le ha urlato frasi senza alcun senso. Probabilmente non era in se e ha deciso di sfogarsi contro la prima persona che ha incontrato. Ma, non è questo il motivo per il quale scrivo. Scrivo perché una Signora in macchina è intervenuta suonando ripetutamente il clacson, si è fermata, e ha fatto salire in macchina mia figlia permettendole di sfuggire all'aggressione".

L'uomo si è rivolto al gruppo Facebook "Savona E'!" per rintracciare la donna e ringraziarla. "Vorrei poter incontrare personalmente questa signora – scrive - Senza nomi su Facebook, senza proclami. Semplicemente un incontro privato per ringraziarla".