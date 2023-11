Albenga, parcheggi gratis tutto il weekend per il Black Friday

L'amministrazione comunale di Albenga sempre a fianco dei commercianti e dei cittadini. In occasione del Black Friday - previsto per il prossimo 24 novembre – la giunta ha deliberato di rendere gratuiti i parcheggi per tutto il fine settimana (24-25-26 novembre).

L’assessore al Commercio Mauro Vannucci afferma: "Occorre promuovere e incentivare le iniziative intraprese dai nostri commercianti, ristoratori e imprenditori locali. Il Black Friday è un’iniziativa importante sia per creare iniziative ed eventi che per coloro che vogliono approfittare degli sconti per fare i loro acquisti anche in vista delle festività natalizie".

"Questa ricorrenza trova le sue origini in America, il Black Friday, infatti, è il nome informale utilizzato per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento ed è considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio - conclude - L'origine esatta del nome è incerta, ma secondo alcuni deriverebbe dalle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che tradizionalmente passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni)", conclude Vannucci.