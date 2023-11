L'auditorium del Don Bosco di Alassio verrà dedicato all'alpino di Seborga Valerio Campagna

L'auditorium dell'istituto Don Bosco di Alassio verrà dedicato a Valerio Campagna, nato a Bordighera il 23 maggio del 1982 e cresciuto a Seborga.

Un progetto nato con il responsabile dell'istituto il giorno in cui Seborga ha ricordato il caporalmaggiore Valerio Campagna a vent’anni dalla scomparsa. Per l'occasione era stata scoperta una lapide in sua memoria, posizionata vicino al Monumento degli Alpini, che lo ha riconosciuto vittima del dovere, in quanto deceduto a causa di una contaminazione da uranio impoverito durante una missione di pace in Bosnia.

Valerio era in servizio presso il 7° Reggimento Alpini di Belluno, reduce dalla campagna nei Balcani 2001-2002, quando, da ricostruzioni fatte, a causa della condotta di operazioni in aree contaminate da uranio impoverito si ammalò. Il 27 gennaio del 2003 presso l’ospedale di Imperia è morto dopo una lunga malattia a soli 21 anni. Valerio fu portatore di pace durante la guerra in Bosnia. Nel 2006 fu riconosciuta la causa della patologia e dichiarato vittima del dovere.