Albenga piange Armando Carrara, fu partigiano e politico. Il ricordo dell’amico Prospero Roveraro

Si è spento all’età di 93 anni il partigiano Armando Carrara, conosciuto ad Albenga per il suo ruolo di segretario cittadino nel Partito Comunista, nel 1972, e di consigliere e assessore comunale.

Lo ricorda l’amico Prospero Roveraro: “Armando Carrara era un amico ma soprattutto era un compagno. Quando aderii al PCI, nel 1972 lui era già lì. Era un dirigente, aveva fatto la Resistenza come staffetta, lavorava alla Salco e militava attivamente nel partito. Ricordo tante riunioni e tanti suoi interventi, precisi e puntuali. Sapeva tramutare la teoria politica in pratica operativa”.

“Oltre la politica Armando sapeva divertirsi – ricorda Roveraro -, era un appassionato ciclista e scalò varie montagne del giro d’Italia e del tour de France. Ricordo che da ragazzo partecipai con lui e altri ad una sfida calcistica, noi eravamo i comunisti e gli altri, di varie estrazioni politiche, erano il resto del mondo . Finì in parità con scampagnata finale”.

“Il vero tallone d'Achille di Armando erano i conti, li sbagliava sempre – scherza -. Ricordo che durante le varie feste dell'Unita a cui ho partecipato, Armando era l'addetto al contabilità e finivamo sempre tardi perché qualcosa non tornava , dato che lui era , prima di tutto una persona di specchiata onestà e finché non quadrava tutto non si chiudeva ,poi era anche pignolo e le cose andavano alle lunghe”.

“Altre volte i conti tornavano – precisa -, noi, da compassati burloni, gli nascondevano qualche banconota, per divertirci, alla fine dopo tanto girare la banconota usciva e partivano le sue invettive nei nostri confronti. Si chiudeva sempre con un sorriso e si andava a dormire”.

“Caro Armando – conclude Roveraro -, la tua scomparsa porta via una persona onesta e un lavoratore. Quando anche tu attraverserai quell'ultimo vecchio ponte, voltati e lasciati andare in una di quelle tue risate che chiudevano le nostre riunioni e le nostre feste dell'Unità”.

Armando Carrara lascia la moglie Maura, il figlio Riccardo e la nuora Debora.

La salma rimarrà nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga fino a sabato 18 novembre. Da qui partirà alle 11.30 per il tempio crematorio di Bra.