Ad Albenga il primo Raduno Trattoristico: sfileranno nelle vie cittadine

Domenica 19 novembre si terrà il 1° Raduno Trattoristico organizzato dalla Confraternita di Santa Croce di Bastia.

L’evento prevede una sfilata dei mezzi partecipanti lungo le vie cittadine durante la mattinata fino a raggiungere il Lungomare C. Colombo, dove sosteranno in esposizione, con ritorno in regione Abissinia per lo svolgimento di prove su percorso all’interno del campo da calcio in terra.

Programma:

8.30 apertura iscrizioni

9.45 chiusura iscrizioni

10.00 partenza sfilata per la città con aperitivo al mare

12.00 pranzo a Bastia (menù fisso 20 euro)

14.00 prove di abilità