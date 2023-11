Operazione "recupero crediti" non inserita nelle osservazioni inviate alla Corte dei Conti, Insieme per Carcare interroga l'amministrazione Mirri

Il gruppo consiliare "Insieme per Carcare" interroga l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri in merito all'assenza, nelle osservazioni inviate alla Corte dei Conti, dei dati statistici e inerenti il recupero crediti nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019, nonché le proiezioni del recupero crediti del 2020.

"Negli anni in questione, il comune, attraverso specifiche delibere, ha attivato una legittima operazione di 'recupero crediti' in merito agli omessi pagamenti dei tributi comunali, nelle loro varie denominazioni e classificazioni, partendo temporalmente dall'anno tributario del 2016", commenta il consigliere di opposizione De Vecchi.

"Questa operazione, esternalizzata a un'azienda specializzata per le annualità 2016 - 2019, ha consentito il controllo incrociato e l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, portando a benefici in termini di controllo e aumento delle entrate". Per il 2020 sarà l’ufficio tributi a farsene carico “internamente”.

Il gruppo di opposizione è convinto che tale operazione abbia influenzato il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), nonché generato una diretta relazione con il "disavanzo amministrativo" riscontrato nei bilanci consuntivi per gli anni 2021 e 2022, come confermato dal Revisore dei Conti.

De Vecchi sottolinea l'impatto sociale ed economico dell'omissione dei pagamenti dei tributi comunali da parte di alcuni contribuenti, affermando "che ciò ha un impatto significativo sia sul bilancio comunale che sul principio di equità e giustizia contributiva".

"La Corte dei Conti ha invitato il comune in udienza a Genova, chiedendo di produrre delle osservazioni tecniche prima dell'incontro. Il comune però non ha inserito i dati, per altro positivi, del buon andamento delle operazioni di recupero crediti avviate negli anni precedenti. Da questa omissione è scaturita un'interrogazione e due accessi agli atti per fare chiarezza. Il recupero crediti è un entrata fondamentale che inserita in bilancio aiuta ad abbattere il disavanzo creato dai debiti tributari dei cittadini nei confronti dell'ente", conclude De Vecchi.