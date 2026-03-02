Referendum giustizia, il tour del Comitato "OLTRE" arriva a Varazze: esperti e magistrati per spiegare il "Sì" ai cittadini

Il "giro a tappe" sul territorio della Provincia di Savona, promosso dal Comitato Referendario "OLTRE", per spiegare le "verità del Si" al prossimo referendum costituzionale, prosegue nel levante savonese e farà sosta Giovedì 5 marzo a Varazze alle ore 20.30 presso la sala riunioni del Kursaal. Un format con relatori dalla indiscussa qualità professionale si sono alternati per incontrare i cittadini e argomentare in merito alla Riforma della Giustizia, voluta e già votata da Camera e Senato che aspetta, come normativa costituzionale vuole (art.138), un parere confermativo da parte del popolo italiano. È il consigliere comunale di Varazze Gianantonio Cerruti, fondatore del Comitato a tracciare il percorso fatto:

"Prima Millesimo poi Finale Ligure, due comuni che fanno parte del circuito dei più bei Borghi d'Italia, ci hanno ospitati nelle sale aperte al pubblico e la partecipazione è stata interessata e consapevole. Poi altri comuni più piccoli. Abbiamo tratto buoni auspici, raccontato testimonianze di esperienze professionali vissute, raccolto istanze e suggerimenti".

A Varazze saranno insieme due magistrati che hanno fatto la storia recente del Tribunale di Savona, Alberto Landolfi e Vincenzo Scolastico, con loro l'ex vice Questore Gianfranco Crocco, l'avvocato savonese Alberto Bonifacino e l'avvocato Genovese Alessandra Mereu in rappresentanza dell"AIGA, Vincenzo Tristaino segretario nazionale del SAPPE.

Conclude il consigliere Cerruti: "Obiettivo del Comitato Referendario OLTRE, attraverso la sua attività sul territorio è rendere semplice una materia complessa. La riforma della Giustizia! Che alcuni sostenitori del no ritengono materia non accessibile ai cittadini attraverso lo strumento del referendum! Tuttavia, la lungimiranza dei Padri Costituenti, pensò a trovare una soluzione a questa "insidia" rendendo naturalmente semplici anche le cose complesse. Come? Con l'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione Italiana".