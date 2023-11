Savona, una raccolta firme di Fratelli d'Italia per riduzione della Tari a fronte di un servizio ritenuto carente

Domani, sabato 18 Novembre, a partire dalle 10 fino alle 13, in corso Italia ci sarà un banchetto organizzato da FdI per la raccolta firme per la riduzione della Tari. La raccolta si basa sul fatto che l'attuale qualità del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti non è ritenuta sufficiente dagli organizzatori della raccolta firme.

Il banchetto sarà anche l'occasione, spiega FdI per un confronto con i consiglieri di FdI sui temi del traffico, delle pedonalizzazioni, della qualità urbana e della sicurezza. Circa un mese fa un gruppo di cittadini si è rivolta allo studio legale degli avvocati Alberto Bonifacino e Vittorio Savona per chiedere lo sconto sulla Tari per il servizio inefficiente con una diffida inviata a Comune e Seas.

Palazzo Sisto ha risposto che lo sconto sulla Tari non va concesso dal momento che, in base ad una relazione di Seas, il servizio è efficiente nelle zone dei cittadini firmatari della diffida. Palazzo Sisto aveva poi comunicato poi a Seas, per conoscenza allo studio legale, che sarà la società stessa a dover dare riscontro sulle azioni da prendere per migliorare il servizio e di darne direttamente comunicazione allo studio legale ABVS entro 90 giorni (dal 31 ottobre) e di comunicare la diffida al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.