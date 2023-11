"Storie di alternanza", il "Patetta" di Cairo premiato a Orientamenti per il progetto "Il Fiascobosco"

C'è un primato, nella categoria “Istituti tecnici e professionali e Centri di formazione professionale”, tra quelli riconosciuti nella giornata di giovedì 16 novembre al Salone Orientamenti di Genova durante la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del concorso “Storie di alternanza e competenze” edizione 2023, promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane.

Al primo posto si è classificato l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte con il progetto “Il Fiascobosco”. L’Istituto presenta varie proposte formative finalizzate a preparare gli studenti al mondo del lavoro e a quello universitario. Qui, i PCTO, ossia i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono una realtà consolidata: vengono attivati e svolti con successo ogni anno, rappresentano un contatto diretto con il territorio e permettono agli studenti di sperimentare in prima persona le competenze per le quali vengono formati.

L’offerta formativa dell’Istituto Patetta si completa con iniziative, curricolari ed extrascolastiche, volte a generare consapevolezza del valore dell’inclusione, della tolleranza alla diversità e della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

In questo contesto educativo, l’Istituto ha collaborato con la Fiascolata Aps alla realizzazione, nel Comune di Dego della Provincia di Savona, di un bosco didattico, inteso come spazio urbano destinato a sensibilizzare la popolazione sugli aspetti della socializzazione e della sostenibilità ambientale.

La Fiascolata Aps è un’associazione di volontari nata nel 2012. Annualmente organizza una passeggiata enogastronomica tra le vie e i sentieri naturalistici di Dego: il ricavato dell’iniziativa viene devoluto in beneficenza a AISLA - Sezione Savona – Imperia - per l’assistenza domiciliare dei malati di SLA.

Il bosco didattico progettato rappresenta un parco tematico cittadino strutturato per favorire l’attuazione di tre obiettivi: “stare bene con gli altri”, per promuovere il reciproco rispetto tra le persone, la cultura dell’ascolto e il diritto all’educazione; “stare bene nell’ambiente”, per stimolare la conoscenza, la comprensione e l’attuazione dell’ecosostenibilità; “stare bene con noi stessi”, per creare un percorso vita, ossia un’occasione per svolgere ginnastica e fitness all'aria aperta, da soli o in compagnia.

La proposta progettuale trova attuazione con la piantumazione di specie arboree, lo sviluppo di un camminamento accessibile a tutti, arricchito da un gioco dell’oca e aree attrezzate per sosta e picnic, l’installazione di pannelli multimediali e la costruzione di un anfiteatro, ideato per ospitare eventi organizzati all’aperto.

L’iter progettuale ha coinvolto attivamente gli studenti appartenenti a diverse classi dell’Istituto, secondo tempistiche e modalità differenti, specificatamente la classe terza del corso Costruzioni Ambiente e Territorio ha lavorato per un monte ore di oltre 30 moduli curricolari, supportati dai docenti delle varie discipline interessate e da esperti esterni. Gli alunni hanno condotto in loco il rilievo topografico, effettuato la progettazione dell’arredo urbano e realizzato alcuni disegni e podcast a corredo dei pannelli multimediali, utilizzando i laboratori digitali e i software messi a disposizione dall’Istituto.

Il 18 giugno 2023 la Fiascolata ha aperto il Bosco Didattico "Il quartino" alla cittadinanza, un angolo verde tutto da scrivere, nato dalla collaborazione e la sinergia di amministrazione comunale, scuola e aziende locali.

I principali punti di forza dei risultati conseguiti possono essere individuati nell’incentivazione al lavoro di gruppo, rispettando le esigenze della committenza e i tempi di consegna, nel consolidamento dell’apprendimento laboratoriale, potenziando la consultazione consapevole di internet, l’uso di software destinato alla produzione di disegni digitali e l’impiego di piattaforme per la comunicazione visiva online, ed infine nella messa in atto di una didattica coinvolgente in grado di interessare molti e valorizzare le eccellenze.

L’ideazione del Fiascobosco “il quartino” ha offerto agli allievi un’occasione significativa di arricchimento del proprio percorso formativo ed una possibilità concreta di orientamento per le future scelte professionali.