Savona, dopo 62 anni chiuderà la storica "La Velocissima" di via Luigi Corsi

"In ricordo di papà, di una vita passata nel locale sito in via Luigi Corsi 61r dove per anni siamo stati un'istituzione per la città di Savona e abbiamo accontentato tantissimi clienti, anche famosi, volge al termine - prosegue - si chiude un'epoca vissuta tra alti e bassi, ma piena di ricordi ed emozioni e soddisfazioni di un lavoro manuale fatto di fatica e impegno ma soprattutto orgoglio. Il mondo va avanti e non c'è più posto per un mestiere come il nostro".

"La vita ci ha messo davanti a una realtà inaccettabile: i costi sempre più esosi, il caro vita, le spese sempre più onerose e tutto ciò che ne consegue, ci hanno obbligato a chiudere - continua - Questa pagina la manterrò perché non si possono cancellare 62 anni di attività in un click la manterrò in ricordo di mio papà ma soprattutto per chi vorrà ancora mantenere un contatto con me e mamma personalmente".

"Lo faccio per tutta quella clientela che ha stimato e rispettato mio padre da una vita per tutto il suo lavoro svolto - conclude - Informo che saremo aperti fino all'ultimo giorno utile e che siamo lì ad aspettarvi per accontentarvi ancora un'ultima volta....e salutarvi. Grazie a tutti di cuore per la fiducia dimostrata in tutti questi anni".