Savona, Orsi sulle pedonalizzazioni "presa in giro, non esistono dati di monitoraggio sul traffico"

Il dubbio sui dati sui controlli del traffico, salubrità dell'aria e rumori legate alla pedonalizzazione di corso Italia, il consigliere comunale Fabio Orsi lo aveva da tempo.

Per verificare la cosa ha così presentato in Comune una richiesta di accesso agli atti chiedendo la documentazione inerente agli esiti del monitoraggio (traffico, inquinamento acustico, salubrità aria) nei tratti di Corso Italia, Via Battisti, Piazza Diaz Via Pertinace, che sono attualmente in corso, così come affermato ed, in particolare, i risultati ottenuti a partire dal gennaio 2023.

Chiesta anche la copia ed indicazione di determine dirigenziali o deliberazioni di giunta di conferimento di incarico nel periodo 1 gennaio -31 ottobre 2023 aventi ad oggetto campagne di monitoraggio per verifica qualità aria, flussi traffico, inquinamento acustico in Corso Italia interessato alla pedonalizzazione e nelle vie o piazze adiacenti.

"Il mio accesso agli atti – spiega Orsi - certifica che non esiste nemmeno mezzo dato che controlli traffico, salubrità aria e rumori da quando è stata chiusa la via Che presa in giro! Il mio accesso agli atti certifica che non esiste nemmeno mezzo dato che controlli traffico, salubrità aria e rumori da quando è stata chiusa la via. E nello stesso discorso affermano che per riaprire ci vorrebbero dati oggettivi che però nessuno commissiona nè ha commissionato”.