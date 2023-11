Savona, Parodi sui cantieri di Piazza Diaz: "Ancora tre mesi di lavori. Il bar sarà fatto nel secondo lotto"

I cantieri di piazza Diaz e del teatro Chiabrera sono ancora una volta al centro della polemica da parte del partito di posizione PensieroLibero.zero. Oggi , nella Commissione consiliare sul Documento unico di programmazione c'è stato uno scambio di scambio di battute tra il consigliere di Fabio Orsi e l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi.

“Su Piazza Diaz ci fu una dichiarazione non conforme allo stato delle cose - ha detto Orsi - perché quando i lavori si fermarono per oltre quattro mesi fu dichiarato dall'amministrazione che questo avveniva a causa di una prescrizione della Soprintendenza".

"Avevo fatto un accesso agli atti, con alcuni colleghi- ha proseguito Orsi - dai quali emerse che la prescrizione della Soprintendenza riguardava la parte degli interventi all'interno del Teatro Chiabrera e non sulla piazza. Furono fatte diverse segnalazioni, dando conto anche del fatto che che la direzione lavori aveva mandato due lettere di diffida all'impresa che era inadempiente. Era un tema sul quale non c'era attenzione da parte dell'amministrazione. Si è dovuto fare accesso agli atti, portarlo agli organi di stampa perché arrivasse, dopo quattro mesi, il riavvio dei lavori guarda caso sulla piazza".

Su piazza Diaz Orsi ha così chiesto all'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi la data di conclusione lavori. “I lavori all'interno e all'esterno del teatro fanno parte di un unico lotto -ha risposto Parodi – e c'era l'impossibilità di sciogliere una parte dell'area appaltata per affidarla altrove, non ce n'era la possibilità normativa. Ci sono state sollecitazioni da parte degli uffici per mandare avanti il lavoro sulla piazza L'obiettivo è arrivare ad un accordo definitivo anche sull'interno, dove non si faranno delle parti previste".

"Il bar sarà rimandato al secondo lotto - ha spiegato Parodi - perché ci sono da recuperare dipinti. Per i lavori andiamo avanti abbastanza velocemente. Credo che la piazza nel giro di due o tre mesi. Bisogna considerare che ci sono anche problemi per i materiali, consegnati in ritardo. Alcuni sono arrivati ad agosto, le piastrelle ordinate mesi fa sono arrivate martedì”.

Al completamento dell'intervento sulla piazza dovrà poi essere sistemata anche la strada di fianco alla piazza che porta alla scalinata della villetta che dovrà essere chiusa per fare i lavori.

“Non è possibile non avere delle date di consegna lavori e le relative penali definite contrattualmente– ha risposto Orsi – Siamo già in ritardo di 8-9 mesi. Pretenderei un termine certo contrattualmente definito di questa consegna dei lavori”. “La variante per piazza Diaz – ha risposto Parodi- Non è ancora stata firmata dalla ditta”.

Il consigliere Schirru ha chiesto informazioni sul ridotto del Chiabrera, sull'ascensore e su quando partirà il secondo lotto dei lavori. “C'è intenzione di arrivare con il secondo lotto a perfezionare tutte le parti che non riusciamo a fare con l'appalto in corso. E' previsto un finanziamento di 800 mila euro”. La sprintendenza ha ancora troppo potere su questi interventi e sulle misure da attuare