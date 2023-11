Un logo celebrativo per i 920 anni della bandiera di Albenga: pubblicato concorso pubblico

Il 2024 sarà un anno particolare per Albenga che festeggerà i 920 anni della sua bandiera. In particolare risalgono proprio a 920 anni fa i primi documenti che riconoscono la comunità albenganese quale partecipe alle prime crociate.

Per l’occasione il comune sta organizzando iniziative ed eventi celebrativi, coinvolgendo la popolazione, il tessuto sociale cittadino e le scuole.

A tal proposito è stato indetto un concorso pubblico per la creazione di un logo celebrativo del 920° anniversario della bandiera della Città di Albenga che rechi obbligatoriamente il numero 920 (quali sono gli anni dell’anniversario) e il motto della città “Mens Omnibus Una”.

Per partecipare è necessario far pervenire, esclusivamente tramite consegna a mano, entro il giorno 20 dicembre 2023 ore 13:00 all’ufficio protocollo sito al piano terra del palazzo comunale in Piazza San Michele un plico riportante la dicitura "Avviso pubblico per la realizzazione del logo celebrativo del 920° anniversario della bandiera della città di Albenga", contenente:

- il bozzetto grafico, in scala 1:5, in cui non devono essere presenti sigle, firme o comunque nessun segno di riconoscimento, dovrà rappresentare la bandiera della Città di Albenga, dovrà riportare il numero “920°” quale anniversario della bandiera della Citta’ di Albenga e dovrà recare il motto della città “Mens Omnibus Una” Il bozzetto grafico deve essere chiuso in una busta con scritto all’esterno solamente “contiene bozzetto”;

- una “nota descrittiva” non firmata in cui si espliciti il significato della rappresentazione artistica ideata, una dichiarazione che l’opera presentata è frutto della propria creatività. La nota deve essere chiusa in una busta con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;

- generalità del concorrente (Nome Cognome – Indirizzo – Telefono – E-mail) e breve curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il tutto inserito in busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.

Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto. La partecipazione al concorso è gratuita e gli interessati possono trovare tutto al seguente link: http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5589.

Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: "Con questa ricorrenza avremo occasione di celebrare non solo la bandiera di Albenga, croce rossa in campo oro, ma la nostra Città e la nostra comunità. Organizzeremo eventi di carattere storico e culturale e intendiamo coinvolgere le associazioni del territorio, le scuole e tutti i cittadini attraverso iniziative di vario genere e adatte a tutti".

"Per dare ancor più ufficialità a questa ricorrenza abbiamo pubblicato un bando volto a creare un logo che sarà utilizzato per tutto l’anno e accompagnerà tutte le nostre iniziative. Albenga è città d’arte, di storia e cultura, merita di essere celebrata adeguatamente ogni giorno e a maggior ragione in occasione dei 920 anni della sua bandiera - conclude il vice sindaco - Faccio un in bocca al lupo a tutti coloro che parteciperanno al bando per la realizzazione del logo celebrativo, certo che si scatenerà la creatività e ciò potrà solo favorire negli ingauni consapevolezza della storia della propria Città e più in generale l’orgoglio Ingauno”.