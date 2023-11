Asl2, manifestazione d'interesse per i "medici a gettone" nei reparti di Emergenza urgenza

Continua la carenza di medici di pronto soccorso. Gli ospedali sono costretti a ricorrere a forze esterne per supplire alle carenze di organico, ormai croniche, che sono critiche soprattutto per l'Emergenza - urgenza, primo punto di accesso agli ospedali.

L'Asl2 cerca di correre ai ripari con una manifestazione d'interesse per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a medici in formazione specialistica. I "gettonisti" permetteranno di coprire le carenze di organico per il tempo necessario dell'indizione di nuovi concorsi.

Con la stretta dello scorso marzo, il Governo ha stabilito che, per ciò che riguarda i medici “a gettone”, i servizi potranno essere affidati a terzi esclusivamente per i pronto soccorso (“area critica”) e per massimo un anno, solo in caso di necessità e urgenza, in una sola occasione e senza alcuna possibilità di prorogare il servizio.

L'incarico pubblicato dall'Asl2 avrà infatti durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa ed avrà un impegno orario di massimo 8 ore settimanali. Per questa attività è previsto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, di 40 lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali.

I medici, per partecipare alla manifedtazione d'interesse dovranno avere la partita Iva (in caso di contratto di lavoro autonomo), polizza assicurativa per eventuali infortuni connessi all’espletamento dell’incarico e una polizza assicurativa per colpa grave connessa all’espletamento dell’incarico.