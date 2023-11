Vaccinazioni, martedì 21 "open day" per la somministrazione contro influenza e Covid che vede un aumento dei casi

Nuovo appuntamento per le vaccinazioni contro il Covid19 e l'influenza al Palacrociere. Torna l'Open Day, martedì 21, martedì dalle 13.30 alle 17,30.

L'accesso aperto ai soggetti aventi diritto che vogliono vaccinarsi contro il Covid e contro l'influenza, con accesso libero e senza prenotazione. Nella nostra provincia la campagna vaccinale è ripresa a settembre, dai più fragili con le vaccinazioni degli ospiti delle residenze sanitarie protette, ma anche degli operatori che lavorano a contatto con persone fragili come gli anziani.

Recentemente è stato registrato un leggero aumento dei casi e aumento dei ricoveri per Covid, ma senza casi gravi e nessun paziente in terapia intensiva. In base ai dati della Regione aggiornati alla settimana dal 9 al 14 novembre, nel savonese i nuovi casi di contagio registrati nella nostra Asl sono 156. I ricoveri per Covid negli ospedali savonesi sono 47 al 14 novembre, 16 in più rispetto ai ricoveri del 1 novembre scorso.