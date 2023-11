Savona, Giornata contro la violenza sulle donne: gazebo con materiale informativo per la Lega

Nella ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, le donne della Lega di Savona scendono in piazza con un gazebo.

"E un momento fondamentale per riflettere sulla piaga sociale della violenza di genere, questa iniziativa deve far riflettere e comprendere che non solo il 25 novembre ma, tutti i giorni nel vivere quotidiano è importante contrastare un fenomeno che non trova mai fine – affermano dalla Lega di Savona -. Purtroppo nel mondo, una donna su tre ha subito violenza fisica, psicologica o sessuale, un dato che in alcuni Paesi sale addirittura fino a quasi sette donne su 10.Troppo spesso le donne vittime di violenza si sentono abbandonate a se stesse, ma non è così: l’obiettivo della giornata contro la violenza sulle donne è porre sotto i riflettori il fenomeno e far sì che sempre più persone conoscano le radici e la profonda gravità del problema”.

“In Italia, dopo il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, le donne vittime di femminicidio dell’anno sono state 105, un’escalation di violenza con la quale non si può convivere e sulla quale è fondamentale tenere alta l’attenzione e agire tempestivamente - spiegano le donne della sezione Lega di Savona.- L’impegno costante della Lega Salvini Premier a tali tematiche, ha dimostrato concretamente la possibilità di ottenere importanti risultati come l'approvazione del 'Codice Rosso".

L'appuntamento è per venerdì 24 novembre dalle ore 15 in corso Italia a Savona con la distribuzione di materiale informativo.