Savona, in ricordo dello scrittore Gianpaolo Zarini, alla Ubik la presentazione del libro “Il volto della mente”

Mercoledì 22 novembre alle 18 alla Libreria Ubik di Savona si terrà l’incontro con lo scrittore Andrea Novelli, per presentare il romanzo “Il volto della mente” (Golem edizioni). L’evento, introdotto dal giornalista Ferdinando Molteni, è in ricordo del compianto scrittore savonese coautore del libro Gianpaolo Zarini.

Milano. Giorgio Odescalchi, dopo la morte della moglie uccisa da un rapinatore durante un tentativo di furto, si rivolge alla nota psicoterapeuta Isabella Cecchi. Durante le sedute di terapia Odescalchi racconta, attraverso i suoi sogni, la propria realtà e l'amore per la moglie, mentre la dottoressa Cecchi ricostruisce un quadro clinico legato all'elaborazione del lutto. Il rapporto tra Giorgio e Isabella intanto diventa sempre più confidenziale, travalicando quello normale tra medico e paziente, anche perché lei nel frattempo si confronta con la crisi del proprio matrimonio. Isabella, grazie a uno spunto di un collega, si trova a rivalutare i risultati delle sedute, perché non tutto è come sembra… Odescalchi ha scelto lei per un motivo ben preciso. Uno e uno solo.